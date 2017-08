Une révolte des femmes dans les pays musulmans à coup de bikinis et de shorts?

Des femmes se révoltent afin de ne plus subir la pression religieuse et revendiquent le respect de leurs choix vestimentaires. Pour l’Algérie, le symbole de la liberté est le bikini, pour la Turquie, c’est le short en jean. Un début de révolution féministe dans les pays musulmans?

La Turquie et l'Algérie sont les témoins de mouvements revendicatifs féminins. En Turquie, samedi 29 juillet, des femmes défilaient dans les rues d'Istanbul afin de dénoncer les violences qui leur sont faîtes. En signe de protestations, elles brandissaient des shorts en jean. Et pour cause, plusieurs femmes ont été agressées simplement car elles portaient un short comme le rapporte l'agence de presse Reuters. Quant à l'Algérie, depuis la fête nationale du 5 juillet, des femmes organisent régulièrement des sorties à la plage mais en Bikini. Ces Algériennes veulent lutter contre les discours moralisateurs et revendiquent le respect de leurs choix vestimentaires. Assistons-nous aux prémices d'une révolution féministe dans les pays musulmans?

Pour Patricia Lalonde, députée française au Parlement européen et secrétaire générale de MEWA (ONG travaillant pour le droit des femmes dans les pays arabes), la situation des deux pays n'est pas identique, du fait notamment, de leurs histoires respectives.

«Après un siècle de liberté, les femmes turques ont toujours été très libres. Il y a une islamisation de la Turquie très rapide depuis que Recep Tayyip Erdogan est en place. Il porte atteinte à la démocratie en emprisonnant tous ses opposants et essaye de restreindre le droit des femmes […]. Le fait que la société civile se réveille c'est assez normal. Étant donné que les femmes turques ont toujours eu l'habitude d'être "libres", cette islamisation rapide fait qu'elles tentent de protester contre toutes les restrictions vestimentaires.»

Et d'ajouter:

Ces mouvements de protestations en Turquie et en Algérie seraient-ils le signe d'un désir d'émancipation des femmes des pays musulmans? Patricia Lalonde est dubitative:

«C'est oui et non. Même si j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Par exemple, au Maroc dans les grandes villes, la majorité des femmes sont voilées. C'est une grande différence par rapport à il y a 10 ans. Donc c'est oui et non. C'est-à-dire, Il y a eu une période d'islamisation et je pense qu'encore une fois ce sont les pays où la société civile est très forte qui arrivent à surmonter cette islamisation en cours.»

En France, la tendance est différente. En témoigne, la montée du port du hijab où l'apparition du burkini. Ce phénomène reste néanmoins compliqué à expliquer comme nous le confirme Patricia Lalonde.

«C'est assez "incompréhensible", il y a une espèce de révolte de l'"immigration", dans les banlieues qui fait que l'islamisation a beaucoup progressé.»

Malgré tout, «je trouve cela très bien que ces mouvements naissent et ne se laissent pas faire sur le problématique du droit des femmes dans les sociétés musulmanes», conclut Mme Lalonde.