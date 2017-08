Les USA pourraient renoncer à leur loterie de visas

L'administration américaine revoit son attitude à l'égard de la loterie de visas. La déclaration diffusée par la Maison-Blanche indique que le projet de loi RAISE, proposée par le Président américain Donald Trump, supprime le système de loterie de visas qui est considéré comme ayant peu d'intérêt.

Le programme américain Diversity Visa existe depuis 1990 et doit sélectionner 55.000 immigrés par an. Pour obtenir un visa, les candidats doivent avoir un niveau nécessaire d'éducation, des connaissances en anglais et prouver l'absence d'intention de devenir un assisté.