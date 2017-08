Syrie: l’armée russe annonce une trêve à Homs

Une trêve dans la province syrienne de Homs entre en vigueur ce jeudi à 09H00 GMT après un accord entre l'armée russe et l'opposition syrienne sur la création d'une 3e zone de désescalade en Syrie, a annoncé le ministère russe de la Défense.

Conformément à un accord négocié au Caire fin juillet entre militaires russes et opposition syrienne, «les groupes de l'opposition modérée et les détachements des forces gouvernementales vont complètement cesser le feu» dans cette troisième zone de désescalade, située au nord de la ville de Homs, a déclaré le porte-parole du ministère, le général Igor Konachenkov.

Cette nouvelle «one de désescalade comprend 84 communautés représentant, au total, plus de 147.000 habitants, a-t-il précisé.

Des accords sur le fonctionnement des zones de désescalade en Syrie ont été signés à l'issu de pourparlers entre les militaires russes et l'opposition syrienne au Caire, en Égypte. Les documents définissent entre autres les lieux de déploiement et les pouvoirs des forces de surveillance de désescalade ainsi que les voies d'acheminement de l'aide humanitaire et du libre passage des citoyens.