Irak: une liste de 173 terroristes potentiels séjournant en Europe découverte

Les forces spéciales irakiennes ont trouvé une liste des membres de Daech séjournant en Europe et y planifiant des attentats, a relaté le journal allemand Welt . Le document contient non seulement les noms de 173 terroristes potentiels, mais aussi leurs photos et pays d'origine.

La plupart d'eux, soit 132 personnes, sont ressortissants de l'Irak. En outre, la liste contient les noms de citoyens de la Tunisie, du Maroc, de la Jordanie, du Tadjikistan, ainsi que de l'Arabie saoudite. Au moins six terroristes de la liste sont originaires de Belgique, des Pays-Bas, de France et d'Allemagne.

Les Irakiens ont découvert la liste lors de l'offensive sur Mossoul. Les services de renseignement américains ont étudié les données et les ont envoyées aux forces de police des pays européens afin qu'elles prennent les mesures de sécurité nécessaires.