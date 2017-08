Kremlin: tous les pays frappés par les sanctions «défendront leurs intérêts»

Le Président américain Donald Trump a signé la loi élargissant les sanctions contre Téhéran, Pyongyang et Moscou. Le porte-parole du Président russe qualifie les sanctions d’arbitraires et met en garde contre la réaction des pays visés.

Les sanctions adoptées par les États-Unis contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord sont illégales et Washington doit désormais se préparer à une réaction des pays concernés, a déclaré jeudi le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.

«Cette politique de sanctions est à courte vue, illégale et n'a pas d'avenir. Tous les pays défendront bien sûr leurs intérêts, les pays qui font face à ces décisions arbitraires défendront leur intérêt et tout le monde doit le comprendre», a indiqué M.Peskov devant les journalistes.

Abbas Araqchi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, a annoncé jeudi que son pays avait déjà préparé une liste de 16 mesures pour riposter au durcissement des sanctions américaines. D'après lui, certaines de ces mesures auraient trait au perfectionnement des forces armées du pays.

Le Président américain Donald Trump a signé mercredi la loi votée par le Congrès du pays et adoptant de nouvelles sanctions contre Téhéran, Pyongyang et Moscou. Le Congrès disposait d'assez de voix pour renverser l'éventuel veto de M.Trump qui s'est vu donc obligé de signer le document. Le service de presse de la Maison-Blanche a publié deux déclarations où le Président Trump critiquait le texte qu'il venait de signer et expliquait les raisons de sa décision.