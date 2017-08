Des journalistes britanniques indignés par l’inégalité salariale hommes-femmes

Les employés du Financial Times se sont mis d’accord sur une grève possible si le journal ne faisait rien pour atténuer l’écart de 13% entre les salaires des hommes et des femmes. Cette décision intervient alors que des employées de la BBC appellent déjà leur direction à régler ce même problème.

Le vote réalisé par le personnel du Financial Times ouvre la possibilité d'une grève si le journal ne met pas fin à l'écart salarial hommes-femmes estimé à presque 13% par l'Union nationale des journalistes (NUJ), signale le journal The Guardian. La réunion des journalistes du Financial Times tenue mercredi dernier était consacrée à ce sujet.

La section Financial Times de la NUJ précise dans une déclaration adoptée lors de la rencontre que ce serait «honteux» pour le journal s'il arrive en 2020, année marquant le 50e anniversaire de l'Equal Pay Act, sans avoir trouvé une solution au problème.

La NUJ a appelé le Financial Times à publier les revenus annuels bruts moyens des hommes et des femmes, avec des classes de salaires et d'âges, ainsi que de publier des informations sur les écarts de rémunération concernant l'appartenance ethnique, l'expérience professionnelle, l'éducation et des éventuels handicaps.

Les journalistes du Financial Times ne sont pas les seuls à exprimer leur indignation. Une liste des employés les mieux payés de la BBC a révélé que seulement un tiers des personnes y figurant étaient des femmes, alors que le top 7 ne comprenait que des hommes. Des employées de la BBC ont adressé une lettre au PDG Tony Hall où elles lui demandent de s'attaquer à ce problème.