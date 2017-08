Sigmar Gabriel: «cette Turquie n’entrera jamais dans l’UE»

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui aura des prérogatives renforcées suite à la victoire des partisans du régime présidentiel au référendum d’avril 2017, pourrait tenir un référendum sur le rétablissement de la peine capitale. Or, cela risque d’être la goutte d’eau qui fera déborder le vase pour l’UE, selon Sigmar Gabriel.

Les déclarations de la Turquie sur le rétablissement de la peine de mort mettent fin à ses relations actuelles avec l'Union européenne, a annoncé jeudi à Berlin le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel.

«Il est clair qu'une Turquie, qui continuera d'avancer sur la même voie, n'adhérera jamais à l'UE. Les déclarations sur le rétablissement de la peine capitale signifient la fin des relations actuelles entre l'Europe et la Turquie. C'est certain», a indiqué M.Gabriel dans une interview au magazine Stern.

M.Gabriel a en outre rappelé l'arrestation infondée de citoyens allemands en Turquie et le licenciement de milliers d'employés du secteur public turc considérés par les autorités comme des partisans du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être derrière le coup d'État manqué de juillet 2016.

Le ministre allemand avait déjà déclaré que son pays allait revoir sa politique économique à l'égard d'Ankara et ses programmes de crédit et d'investissements suite à l'arrestation de défenseurs des droits de l'homme en Turquie. Le ministère turc des Affaires étrangères a pour sa part qualifié ces déclarations d'inacceptables et les considère comme susceptibles d'aggraver la crise entre les deux pays.

En avril dernier, un référendum constitutionnel s'est terminé en Turquie par la victoire des partisans du régime présidentiel. Doté de nouveaux pouvoirs, le Président Recep Tayyip Erdogan pourrait organiser un nouveau référendum sur le rétablissement de la peine de mort.