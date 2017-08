Les Brics adoptent un plan pour favoriser l’essor industriel

Au lendemain de la signature à Hangzhou, en Chine, d'un plan d'action des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) visant à promouvoir l'essor industriel de ses membres, Aline Ghellere, présidente du conseil pour le commerce extérieur près l'Université de Brasilia, a signalé à Sputnik que c'était un accord dans l'intérêt de tous.

© Sputnik. Host Photo Agency / Alexei Kudenko À Goa, les BRICS décident de collaborer plus étroitement

L'experte, qui aide depuis 15 ans les entreprises brésiliennes à s'internationaliser, estime qu'il s'agit d'un accord en faveur de la mondialisation et opposé à l'action de certains pays développés, notamment des États-Unis, qui ont fait «marche arrière» dans ce domaine.

«Les Brics font un pas en avant vers la mondialisation et le libre commerce, et les principaux bénéficiaires de leur mesure seront les petites et moyennes entreprises», relève Aline Ghellere.

Elle a ajouté que l'accord fournirait un soutien important à l'économie brésilienne qui « avait connu de nombreux revers ces derniers temps ».

« Je crois que ce sera une bonne occasion pour l'échange de technologies et de connaissances afin que tous deviennent plus forts ensemble », a-t-elle conclu.