Un bombardement de la coalition US tue une famille de 8 personnes à Raqqa

Une frappe aérienne de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis a tué une famille composée de 7 enfants et d’une femme dans la ville syrienne de Raqqa, annonce vendredi l’agence de presse syrienne SANA.

Un bombardement de la coalition internationale conduite par les Etats-Unis à Raqqa a tué huit Syriens, fait plusieurs blessés et causé des dégâts matériels dans les maisons des habitants, selon l’agence de presse syrienne SANA.

​

La tragédie est survenue hier, parmi les victimes figurent 7 enfants et une femme de la même famille.

D’après les sources du média, les avions de la coalition internationale ont «mené pendant les dernières 48 heures 44 raids sur les quartiers de Jame’ Imam Nouri, Thakana et Badou, et fait des martyrs et des blessés parmi les civils».

Face au nombre croissant de victimes civils dans les raids de la coalition US, le ministère syrien des Affaires étrangères a appellé le Conseil de sécurité de l'Onu à «mettre fin aux crimes» commis par la coalition internationale dirigée par les États-Unis, a annoncé auparavant la SANA. Damas a ainsi exhorté le Conseil de sécurité à remplir ses engagements et à assurer le maintien de la paix en Syrie.