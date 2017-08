Thaïlande: la grandeur régalienne offensée, les réseaux sociaux dans le viseur

Les autorités thaïlandaises ont réclamé la suppression jusqu’au 7 août de matériaux diffusés sur YouTube et Facebook qui contiennent des informations interdites et qui sont susceptibles d’offenser «la grandeur régalienne».

En Thaïlande, les fournisseurs d'accès à Internet se voient obligés de supprimer, avant le 7 août, plus de 3.000 matériaux diffusés sur les sites YouTube et Facebook car ils contiennent des informations interdites et violent la loi sur «L'offense de la grandeur régalienne».

«Les opérateurs ne pourront pas travailler dans le pays s'ils violent la loi locale», a déclaré le directeur de la Commission nationale de la télévision et de la radio Takorn.

D'après les informations des médias, 3.726 matériaux ont été interdits dans la période du 1er mai au 16 juillet. Seuls 1.500 ont été supprimés en date du 3 août.Rappelons qu'en Thaïlande, l'humiliation du roi peut coûter jusqu'à 15 ans de prison aux contrevenants.