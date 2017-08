La mère du vainqueur du virus WannaCry arrêté ne peut pas joindre son fils

La mère de l'expert en cybersécurité qui avait aidé à freiner la propagation du virus WannaCry à l'époque, ne croit pas à l'implication de son fils dans la création des programmes malveillants et ne baisse pas les bras dans ses tentatives de le joindre par téléphone.

Au lendemain de l'arrestation de l'expert britannique en sécurité informatique Marcus Hutchins, 22 ans, qui avait découvert en mai un moyen de neutraliser le virus WannaCry, sa mère a affirmé ne pas pouvoir le contacter, lit-on dans Metro.

Selon Janet Hutchins, il est «hautement improbable» que Marcus soit impliqué dans l'élaboration des virus car il passe «incroyablement beaucoup de temps et même tout son temps libre» à lutter contre les cyberpiratages. Indignée, la femme a dit téléphoner activement aux États-Unis afin de tenter de joindre son fils.

© AFP 2017 Mandel Ngan Le FBI interpelle l’expert qui a stoppé la cyberattaque mondiale WannaCry

L'opération d'interpellation de Marcus Hutchins s'est tenue le 3 août à l'aéroport international de Las Vegas à l'issue de la conférence sur la sécurité informatique Def Con, qui avait réuni des milliers d'informaticiens fin juillet dans cette ville du Nevada. Il lui est interdit de contacter ses proches et ses avocats. Le ministère britannique des Affaires étrangères soutient son ressortissant et maintient le contact avec les autorités de Las Vegas. L'ONG Electronic Frontier Foundation, qui s'occupe de la protection des droits dans le cyberespace, s'est dite préoccupée par l'interpellation.

La justice américaine soupçonne l'expert britannique d'avoir créé le virus en juillet 2015 et d'avoir participé à un complot, avec un autre accusé, afin de diffuser des informations à ce sujet et de vendre le programme sur des forums sur le Web. Les autorités soulignent que l'enquête a été ouverte bien avant la propagation de WannaCry et qu'elle n'a rien à voir avec la cyberattaque.

La cyberattaque utilisant le virus WannaCry a touché plus de 200.000 utilisateurs dans 150 pays depuis le 12 mai, devenant le plus grand piratage à rançon de l'histoire, selon Europol. Les hackers ont utilisé un maliciel modifié de l'Agence de sécurité nationale des États-Unis (NSA).