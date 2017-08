© Sputnik. Maksim Bogodvid Un chatbot de Microsoft dérape et critique la «violence» du Coran

La messagerie QQ du géant technologique Tencent, populaire en Chine, a désactivé deux chatbots, des robots pouvant dialoguer avec un individu, à cause de leurs critiques à l'adresse du Parti communiste chinois, relate The Telegraph

Les chatbots BabyQ et XiaoBing se sont mis à donner des réponses «i non patriotiques». Notamment, à la question «Aimes-tu le Parti communiste?» l'un d'eux a répondu «Non». Et l'autre a déclaré «Mon rêve est de partir pour l'Amérique».

​Un internaute ayant déclaré dans le chat: «Vive le Parti communiste», BabyQ lui a répondu: «Pensez-vous que des politiques aussi corrompus et impuissants peuvent durer longtemps?»