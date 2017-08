Les militaires syriens repoussent un assaut de Daech contre Deir ez-Zor

Les forces militaires de Damas, appuyées par l'armée de l'air syrienne, sont parvenues à repousser une série d'attaques de Daech contre la ville de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie, du côté de Makabir, informe l'agence de presse syrienne SANA se référant à une source militaire proche du dossier.

Les soldats défendant la ville assiégée ont notamment éliminé tous les djihadistes qui tentaient d'attaquer les positions de l'armée syrienne, précise le média.

Les avions de l'armée de l'air syrienne ont détruit les bases des terroristes ainsi que leur matériel dans la région de Talet Brouk, al-Kanamat, al-Maqaber et Talet Alloush.

La ville de Deir ez-Zor et l'aéroport militaire se trouvant à deux kilomètres sont encerclés par les terroristes depuis plus de trois ans. Il y a quelques mois, les extrémistes ont réussi à couper la voie de communication entre les militaires syriens se trouvant dans la ville et la base aérienne.

Malgré les attaques régulières des terroristes de Daech avec des kamikazes et des voitures piégées, la garnison de Deir ez-Zor continue de tenir ses positions. Des avions larguent sur la ville de la nourriture et des munitions pour aider les habitants.