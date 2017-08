Le Japon teste un missile antinavire dernier cri (vidéo)

Le ministère japonais de la Défense a mis en ligne sur YouTube la vidéo du test d'un missile antinavire supersonique dernier cri, XASM-3. Le missile a été tiré depuis un avion et a atteint la cible, communique Navy Recognition.

Le missile a été développé par Mitsubishi Heavy Industries en vue de remplacer les missiles de générations précédentes, ASM-1 et ASM-2. La lettre X dans son nom signifie qu'il s'agit d'un échantillon expérimental. Après sa mise en service dans l'armée, le missile obtiendra l'appellation d'ASM-3. Parallèlement, le Japon teste sa version navalisée, XSSM.

Le missile est caractérisé comme difficile à intercepter en raison de sa haute vitesse supérieure à Mach 3.

Le long de sa trajectoire vers un navire ennemi, le missile change plusieurs fois d'altitude, celle-ci devenant la plus basse possible sur les derniers kilomètres avant l'impact afin de compliquer sa détection et sa destruction. En outre, cela lui permet de toucher le navire au niveau de la ligne de flottaison pour le couler.

Les Japonais développent leur missile dans le contexte de tensions en mer de Chine méridionale. La marine chinoise monte en puissance, ce qui suscite une vive préoccupation côté japonais.