Pour Sergueï Kisliak, ancien ambassadeur russe aux États-Unis, il faudrait chercher la cause des accusations de Washington à l'encontre des médias russes Sputnik et RT dans le domaine économique.

«Tout le mécanisme est fait de sorte que la loi des États-Unis n'autorise pas le développement et la normalisation des relations économiques avec la Russie. Prenez l'exemple de la propagande: lorsque l'on enchaîne la création de mécanismes pour contrer Sputnik et RT, étant devenus les soi-disant menace de l'ingérence hybride dans de nombreux pays», a-t-il expliqué.

Le 6 janvier, la CIA, le FBI et la NSA ont diffusé un rapport accusant une nouvelle fois la Russie d'ingérence dans les élections américaines, sans fournir cependant aucune preuve prétextant la nécessité de garder les informations secrètes. Les services secrets américains fondent leurs déductions sur « les opérations secrètes de la Russie pour influer sur les élections » à partir des reportages de la télévision russe et de posts relevés sur les réseaux sociaux. Pratiquement la moitié du rapport a été consacrée à la chaîne de télévision RT et à l'agence Sputnik, et les données citées au sujet de RT dataient de cinq ans déjà.