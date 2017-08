Relations Russie-Moldavie: Dodon promet d’empêcher une détérioration

Suite au scandale en Moldavie, qui a proclamé persona non grata un vice-Premier ministre russe, le Président moldave promet de bloquer tous les projets de loi détériorant les relations avec la Russie.

Le Président moldave Igor Dodon s'est déclaré résolu à bloquer tous les projets de loi susceptibles de détériorer les relations avec la Russie.

«En tant que Président moldave, […] je défendrai les intérêts du peuple moldave et j'envisage de bloquer par tous les moyens légitimes, allant jusqu'à boycotter les projets de loi adoptés par le parlement, les tentatives du Parti démocrate de Moldavie, actuellement au pouvoir, de saper et de détruire nos relations bilatérales avec la Russie», a écrit Igor Dodon sur sa page Facebook à l'issue de sa rencontre avec le vice-Premier ministre russe Dmitri Rogozine en Iran.

Face à la politique «sans précédent, grossière, agressive et non argumentée du point de vue des normes diplomatiques» du gouvernement moldave, il a appelé la Russie à faire preuve de sagesse et à ne pas réagir aux provocations.

Le gouvernement moldave a proclamé Dmitri Rogozine persona non grata suite à une série de déclarations sur des dirigeants moldaves. Cette décision s'inscrit dans le prolongement de l'incident survenu le 28 juillet, lorsque la Roumanie a refusé à un avion transportant M. Rogozine en Moldavie de traverser son espace aérien.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Le vice-Premier ministre russe Rogozine proclamé persona non grata en Moldavie

Lors de son entretien avec M. Rogozine à Téhéran, Igor Dodon a demandé à Moscou de s'abstenir de prendre des mesures de rétorsion. Les deux hommes, venus en Iran pour participer à la cérémonie d'investiture du Président iranien Hassan Rohani, ont examiné les mesures à prendre en vue d'empêcher une détérioration des relations russo-moldaves.

Le Président moldave a qualifié les démarches du Parti démocrate (pro-européen) d'inadmissibles. Plus de 65 % des Moldaves, selon lui, considèrent la Russie comme un pays ami, d'après les sondages.

Le vice-Premier ministre russe Dmitri Rogozine assume également les fonctions de représentant spécial du Président russe pour la Transnistrie, la république autoproclamée sur le territoire moldave, et copréside la commission intergouvernementale russo-moldave pour la coopération économique et commerciale.