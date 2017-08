En quête d’effacer le «passé de l’URSS», Porochenko vante des chasseurs soviétiques

A l'occasion de la Journée de la Force aérienne ukrainienne le Président ukrainien Piotr Porochenko a volé à bord du chasseur soviétique MiG-29, ce qu'il a d'ailleurs annoncé lui-même sur sa page Facebook.

La télévision ukrainienne a en outre diffusé une vidéo avec le chef de l'Etat ukrainien assis derrière le pilote dans l'avion de chasse, déjà posé sur la piste d'atterrissage.

«Je remercie sincèrement, pour l'excellent service militaire qu'ils font, tous ceux qui gardent aujourd'hui le ciel de l'Ukraine indépendante. Un ciel paisible pour tous», a dit M.Porochenko.

Pourtant, le leader de Kiev est connu pour son désir d'effacer tout ce qui liait l'Ukraine à la Russie. Ainsi, en mai 2015, l'Ukraine a lancé le processus de décommunisation, visant à renommer des villes et des rues et à démolir des statues et des monuments liés à l'histoire communiste.

Cependant, malgré toutes ces initiatives, Piotr Porochenko n'a pas hésité à poser dans l'avion de chasse représentant la suprématie aérienne soviétique, développé au début des années 1970.