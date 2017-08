Les USA «continueront à prendre des mesures défensives raisonnables» contre Pyongyang

Les États-Unis continueront à prendre des «mesures défensives raisonnables» contre la Corée du Nord, a déclaré Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'Onu.

«Nous avons besoin de mesures supplémentaires [contre la Corée du Nord]. Les États-Unis prennent et continueront à prendre des mesures défensives raisonnables pour se protéger et protéger leurs alliés», a affirmé Mme Haley.

Pourtant, d'après elle, le problème nord-coréen est encore loin d'être résolu.

«Les pays-membres doivent faire plus pour augmenter la pression sur la Corée du Nord. Nous devons travailler ensemble pour réaliser les sanctions que nous avons imposées aujourd'hui», a ajouté l'ambassadrice.

Mme Haley a également remercié la Chine pour son consentement à des sanctions rigides contre la Corée du Nord car une grande partie des revenus d'exportation de ce petit pays proviennent de RPC.

Auparavant, le 5 août le représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu Vassili Nebenzya a déclaré que Moscou appelait la Corée du Nord à arrêter ses programmes nucléaire et de missiles et à retourner au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Il a en outre attiré l'attention sur le fait que l'accumulation de forces dans la région et le déploiement du THAAD ne contribuaient pas à la dénucléarisation de la péninsule de Corée.

Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté la résolution durcissant les sanctions à l'encontre de Pyongyang. L'initiative a été soutenue par les 15 États y siégeant, dont la Russie et la Chine.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev La Russie appelle Pyongyang à renoncer à son programme nucléaire

Le document introduit notamment une interdiction sur les exportations nord-coréennes de toute une série de minéraux et d'aliments, dont le charbon, le fer, le plomb et les fruits de mer, ce qui permettra de réduire de un milliard de dollars les recettes de Pyongyang qui atteignent actuellement près de trois milliards de dollars. Le texte de la résolution contient d'autres restrictions, y compris des mesures à l'encontre de personnes morales et physiques liées aux programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

Les sanctions font suite aux tests de missiles effectués par Pyongyang.