Dans la tête de Poutine: son «projet X» pour renverser Merkel révélé

«Bien sûr, que le Kremlin va essayer de pirater les prochaines élections en Allemagne. Mais il n'y parviendra pas», tel est le début d'un article révélateur de Foreign Policy rédigé par Jörg Forbrig, spécialiste de la Russie au sein du groupe de réflexion German Marshall Fund.

© Sputnik. Alexei Nikolsky Quand La Main Du Kremlin retire les images de Poutine de deux films hollywoodiens

Alors que les élections législatives fédérales prévues pour le 24 septembre avancent à grands pas, l'Allemagne doit se tenir sur ses gardes et prévoir «quand et comment la Russie s'ingérera dans le prochain scrutin». Ce qui ne laisse d'ailleurs aucun doute après son «ingérence apparente dans les élections américaines et françaises».

Pourquoi le Kremlin devrait-il tendre le bras jusqu'à Berlin?, demanderez-vous.

Selon M.Forbrig, il y a plus d'une raison d'en vouloir à Angela Merkel, qu'il s'agisse du soutien de l'Allemagne accordé à la «victime» Ukraine, des sanctions contre «l'agresseur» (vous avez bien deviné que ce titre est attribué à la Russie), de la participation de la Bundeswehr dans les exercices militaires de l'Otan près de la frontière russe…

En particulier, Vladimir Poutine prend la chancelière en grippe car elle est presque la seule en mesure «de résister au charme et à l'intimidation» du leader russe.

«Le Président Vladimir Poutine doit penser que parmi les nombreux leaders mondiaux qu'il a rencontrés, souvent dépassés, la chancelière allemande est celle qui lui convient le mieux», d'où la raison d'éliminer une «dangereuse» rivale.

La Main du Kremlin cherchera donc à «affaiblir au maximum la chancelière afin de ternir sa légitimité et de compliquer le renforcement de la coalition nécessaire pour installer son prochain gouvernement», prévient l'expert omniscient.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Time et CNN: Poutine siège dans une église orthodoxe et appelle les musulmans à prier

Ainsi, les «idiots utiles du Kremlin», comme les appelle Jörg Forbrig, auront beaucoup de travail à faire pour mener à bien ce projet. Car les fronts ne manquent pas…

Le spécialiste de la Russie évoque ainsi les fameux hackers, la propagande dans les médias et sur les réseaux sociaux, le tout ciblerait les questions les plus controversés comme les réfugiés, le mariage homosexuel, le terrorisme, la défense ou l'opposition à la «superpuissance» américaine.

Pourtant, tous les efforts de la Main du Kremlin et de ses «idiots utiles» sont dès le début voués à l'échec: l'impact de «l'ingérence russe» sera minime, rassure M.Forbrig.

«Pour détecter puis étouffer l'ingérence russe, il faudra être vigilent au cours des semaines à venir», conclut celui qui est parvenu à lire dans les pensées de Vladimir Poutine en écrasant dans l'œuf l'un des meilleurs de ses complots.