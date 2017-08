Pékin appelle Pyongyang à respecter la résolution de l’Onu

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé tous les participants au litige nucléaire lié à la Corée du Nord à revenir à la table des négociations et à trouver une solution dans le but de stabiliser la situation dans la région, à l'issue du vote au Conseil de sécurité de l'Onu sur de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord.

Il a également appelé son homologue nord-coréen Ri Yong-ho à respecter les résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, lors de leur rencontre de dimanche. La situation dans la péninsule coréenne, très compliquée et sensible actuellement, se reflète sur les relations bilatérales entre la Chine et la Corée du Nord, selon lui.

L'objectif actuel consiste à trouver une solution au problème nucléaire par le biais de négociations en vue d'obtenir la dénucléarisation de la péninsule et de parvenir à la stabilité, a indiqué Wang Yi.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev La Russie appelle Pyongyang à renoncer à son programme nucléaire

Samedi, les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'Onu ont adopté à l'unanimité une résolution élargissant les sanctions contre Pyongyang, suite aux essais de missiles réalisés par ce dernier.

Le document introduit notamment une interdiction de toute une série de minéraux et d'aliments, dont le charbon, le fer, le plomb et les fruits de mer des exportations nord-coréennes. Le texte de la résolution contient d'autres restrictions, y compris des mesures à l'encontre de personnes morales et physiques liées aux programmes nucléaires et de missiles de Pyongyang.

La Corée du Nord s'est retirée des négociations sur son programme nucléaire en 2009, en signe de protestation contre la condamnation internationale de son tir de missile à longue portée.