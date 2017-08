La Syrie au menu d’un entretien Lavrov–Cavusoglu

Les chefs des diplomaties russe et turque ont profité de leur rencontre en marge du sommet de l’ASEAN à Manille pour se pencher sur la désescalade en Syrie et sur les relations bilatérales russo-turques.

© AFP 2017 Ozan Kose Ankara dément tout problème de coordination militaire en Syrie avec Moscou

Les ministres des Affaires étrangères russe et turc, Sergueï Lavrov et Mevlut Cavusoglu, ont examiné, lors de leur rencontre dimanche, la création de zones de désescalade en Syrie et le renforcement du régime de cessez-le-feu, ainsi que les conditions de règlement politique dans le pays.

En outre, les deux diplomates se sont penchés sur certains aspects des relations russo-turques, a fait savoir dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

La rencontre des MM. Lavrov et Cavusoglu a eu lieu à Manille (Philippines), en marge du sommet de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est).