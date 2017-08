Lavrov: Moscou et Pékin fermement opposés aux tirs de missiles par la Corée du Nord

© AP Photo/ Alex Brandon Le Pentagone préoccupé: et si Trump déclarait la guerre à la Corée du Nord?

Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, Moscou et Pékin sont unanimes concernant les essais de missiles de la Corée du Nord ainsi que les exercices militaires menés par les États-Unis dans la région.

«La Russie et la Chine, comme vous le savez, ont une position commune. Elle est solidement scellée par les déclarations des ministres des Affaires étrangères de deux pays faites le 4 juillet et prévoit la mise en place d'un processus politique grâce à l'initiative chinoise de double blocage», a indiqué M.Lavrov.

Et d'ajouter que ce blocage consiste à mettre fin à tous les tirs de missiles et à tous les essais nucléaires effectués par la Corée du Nord, ainsi que «la suspension des exercices militaires d'envergure des États-Unis et de la République de Corée».

Lors du dernier séjour à Moscou du Président chinois Xi Jingping, les 3 et 4 juillet 2017, la Russie et la Chine avaient signé une déclaration commune concernant les tensions dont est l'objet la péninsule coréenne. Les deux pays avaient alors proposé, d'une part, à la Corée du Nord de proclamer un moratoire de ses essais nucléaires et de ses tests de missiles balistiques et, d'autre part, aux États-Unis et à la Corée du Sud de suspendre l'organisation de manœuvres conjointes d'envergure.