Yémen: 50 tués en trois jours de combats près de la frontière saoudienne

Ces derniers trois jours, environ 50 hommes ont été tués au Yémen dans des combats entre les forces gouvernementales et les rebelles houthis, non loin de la frontière saoudienne.

L'agence Xinhua a annoncé se référant à une source militaire locale qu'environ 50 personnes ont été tuées au Yémen ces 72 dernières heures, au cours de combats entre les forces gouvernementales et les rebelles houthis.

Jeudi 3, août les forces gouvernementales soutenues par l'artillerie frontalière de l'Arabie saoudite et de l'aviation alliée ont lancé une offensive dans la région du port de Midi sur la mer Rouge.

L'agence Xinhua indique que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a effectué au moins 20 frappes aériennes contre les positions houthies. En trois jours, 31 rebelles et 17 soldats yéménites ont été tués dans les combats.

La source précise que l'armée cherche à s'emparer des positions houthies dans la région et à avancer vers le littoral au nord du port stratégique d'Al Hudaydah.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, aux forces gouvernementales et aux milices populaires soutenant le président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi. Les rebelles contrôlent les territoires dans le nord du pays et la capitale Sanaa où ils ont créé leurs organes du pouvoir.

Dirigée par l'Arabie saoudite, la coalition arabe effectue depuis mars 2015 des raids sur les zones contrôlées par les rebelles houthis. Le conflit au Yémen a fait plus de 6 600 morts, dont environ la moitié de civils, selon les Nations unies.