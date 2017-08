La Syrie enregistre une augmentation de 25% de son tourisme

Le ministère syrien du Tourisme Beshr Yaziji annonce que les visites en Syrie ont grimpé de 25% cette année.

Selon lui, plus de 530.000 voyageurs ont visité la Syrie dans les 6 premiers mois de 2017, ce qui constitue une augmentation de 25% par rapport à l'an dernier, a-t-il précisé lors d'un point de presse.

La Syrie abrite un grand nombre de sanctuaires musulmans et de lieux saints qui attirent des pèlerins religieux du Moyen-Orient. Elle est particulièrement populaire chez les voyageurs chiites qui s'y rendent du Liban, de l'Irak ou de l'Iran.

Les forces gouvernementales, soutenues par les forces aériennes russes, ont libéré les deux grandes villes historiques syriennes d'Alep et de Palmyre, au cours d'une année.

© AFP 2017 Louai Beshara Le Musée national de Damas s’apprête à présenter les trésors sauvés de Palmyre

Le 2 mars dernier, l'armée syrienne a complètement libéré Palmyre et sa cité antique. Les forces syriennes ont ensuite procédé à l'élargissement de la zone de sécurité autour de la ville et ont poursuivi leur offensive à l'est.

La ville d'Alep, traditionnellement considérée comme la capitale économique du pays avant la guerre civile, a été complètement libérée en décembre 2016 par l'armée gouvernementale syrienne avec l'appui de la Russie. Les historiens et archéologues mènent actuellement des travaux visant à restaurer les sites historiques et culturels, notamment le Musée national, une ancienne bibliothèque et un aqueduc romain.