Un kamikaze tue huit civils au Cameroun

© AFP 2017 STEPHANE YAS Double attentat-suicide au Cameroun: 14 morts

Le village d'Ouro-Kessoum dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun est devenu le théâtre d'un attentat sanglant samedi 5 août, peu après 20h00. Huit civils ont perdu la vie dans l'attaque, quatre personnes ont été blessées, selon une source de l'AFP proche du dossier.

L'interlocuteur de l'agence a également ajouté que le kamikaze ayant perpétré l'attentat a également perdu la vie.

Les blessés ont été évacués à Mora, chef-lieu du département où est situé Ouro-Kessoum.

Le village d'Ouro-Kessoum se trouve à 2 km d'Amchidé, ville camerounaise séparée par la frontière de Banki, au Nigeria.

© AP Photo/ Gbenga Olamikan Au moins 17 personnes tuées au Nigeria dans un quadruple attentat-suicide

Cela fait plusieurs semaine que la région de l'Extrême-Nord est confrontée à une série d'attaques attribuées au groupe de Boko Haram.

L'insurrection sanglante de Boko Haram a fait plus de 20.000 morts au Nigeria depuis 2009. Le groupe djihadiste a également enlevé plusieurs milliers de femmes, d'enfants et de jeunes hommes, enrôlés de force. Parmi ces femmes et ces filles, certaines sont devenues esclaves sexuelles ou domestiques, et parfois même forcées à combattre, ou à lancer des attentats-suicides.