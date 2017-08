Le monde à l’envers: lutte pour le burkini en France et défense du bikini en Algérie

Depuis juillet dernier, un mouvement en faveur du bikini, lancé par des femmes algériennes, se répercute sur toutes les sphères de la vie du pays. Cette révolte est une tentative de résister à la pression religieuse et au harcèlement dont les femmes sont victimes. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux soutiennent cette contestation sans précédent.

Mes copines bonoises sont sur la place..Ne lâchez rien, fière de ma ville. Annaba ❤❤👄 pic.twitter.com/Mg7Sa5eE7X — MorganToMe (@Morgan2Me) 12 juillet 2017​

De quelle façon il faut le dire que c'est inacceptable d'imposer le #burkini à une fillette pour que ces parents intégristes comprennent? pic.twitter.com/VIqTwIFGgP — Gilles Brouillette (@gilbro2010) 1 août 2017

​Pourtant, certains se prononcent contre le port du bikini.

«Je me baigne avec mon hijab, nous laissons la nudité aux animaux.»

En France, la situation est tout à fait différente. En témoignent la montée du port du hijab ou l'apparition du burkini. Et cela malgré le fait qu'en 2016 treize communes, telles que Cannes, Nice, Villeneuve-Loubet, La Ciotat, Le Touquet ou bien encore Saint-Laurent-du-Var, ont pris des arrêtés prohibant le port du burkini sur leurs plages.

Et en France.. Elles se battent pour porter la #burqa #burkini 😩😩😩 Il y a quelque chose de pourri au royaume de France 😊😊 https://t.co/oxRcoKGDjC — Tsipora (@Tsipora777) 4 août 2017

Quand certaines se battent pour le #burkini en France d'autres revendiquent le droit au #bikini en Algérie #liberte — Globe Rideuse (@douestenest) 26 juillet 2017

En France, certains défendent le #Burkini, symbole d'oppression, en Algérie des femmes se battent pour le #Bikini, symbole de liberté! https://t.co/AIuBk5MQty — Tanguy Pinedo Tora (@TPinedoTora) 26 juillet 2017

​La Turquie et l'Algérie sont les témoins de mouvements revendicatifs féminins. En Turquie, le samedi 29 juillet, des femmes ont défilé dans les rues d'Istanbul afin de dénoncer les violences qui leur sont faites. En signe de protestation, elles ont brandi des shorts en jean. Et pour cause, plusieurs femmes ont été agressées simplement parce qu'elles portaient un short, comme le rapporte l'agence de presse Reuters.

Quant à l'Algérie, depuis la fête nationale célébrée le 5 juillet, des femmes organisent régulièrement des sorties à la plage en bikini. Ces Algériennes veulent lutter contre les discours moralisateurs et revendiquent le respect de leurs choix vestimentaires.