Washington «ne joue plus»: la représentante US à l’Onu appelle Pyongyang à le comprendre

L'application de nouvelles sanctions à l'encontre de Pyongyang, suite à son dernier tir de missile balistique, devrait être interprétée comme le signe que la communauté internationale prend au sérieux le danger du programme nucléaire nord-coréen, estime la représentante des États-Unis au sein de l'Onu Nikki Haley.

«Il est temps que la Corée du Nord comprenne que nous ne jouons plus», a-t-elle ainsi martelé, citée par The Hill.

Selon elle, les restrictions visant majoritairement les exportations importantes nord-coréennes, feront vite sentir leurs effets sur Pyongyang, qui verra son budget amputé de millions de dollars.

Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté la résolution durcissant les sanctions à l'encontre de Pyongyang. L'initiative a été soutenue par les 15 États y siégeant, dont la Russie et la Chine.

Le document introduit notamment une interdiction sur les exportations nord-coréennes de toute une série de minéraux et d'aliments, dont le charbon, le fer, le plomb et les fruits de mer, ce qui permettra de réduire de un milliard de dollars les recettes de Pyongyang qui atteignent actuellement près de trois milliards de dollars. Le texte de la résolution contient d'autres restrictions, y compris des mesures à l'encontre de personnes morales et physiques liées aux programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

Les sanctions font suite aux tests de missiles effectués par Pyongyang.