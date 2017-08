Les lauréats du concours photo Sténine 2017 dévoilés

Le groupe multimédia Rossiya Segodnya a dressé le bilan des meilleurs jeunes photographes dans le cadre du concours photo international Andreï Sténine, organisé sous l'égide de la Commission pour l'Unesco de Russie.

Ainsi, les premiers prix dans la rubrique «Actualités» ont été attribués à Phandulwazi Jikelo avec la photo «Les protestations à Grabouw» et à Alejandro Martinez Velez avec «Les réfugiés à Belgrad».

La journaliste serbe Jelena Jankovic a remporté le premier prix dans la catégorie «Ma planète» avec la photo «La culture du selfie». Ce prix a été partagé avec le journaliste russe Pavel Volkov pour son cliché «Une autre réalité», illustrant un homme qui avait choisi la vie loin des grandes villes.

La catégorie «Sport» a été remportée par des jeunes journalistes russes de Moscou, Vladivostok et Novgorod. Le premier prix a donc été attribué à Konstantin Tchalabov avec la photo «Un supporteur élégant» prise pendant les Jeux Olumpiques d'été à Rio de Janeiro et à Alekseï Filippov pour «Au bout des doigts» représentant une gymnaste.

Des journalistes russes et italiens ont également été récompensé dans la catégorie «Portrait. Héros de notre époque». Ainsi, les clichés du journaliste russe Valentin Egorshin «Le visage du passé» en lien avec le centenaire de la Révolution du 1917 et de son collègue italien Danilo Garcia Di Meo «Quoi» évoquant la joie de vivre d'une jeune italienne devenue sourde à l'âge de deux ans ont eu l'approbation du jury.

«Chaque année, la géographie du concours s'élargit. De jeunes journalistes de 76 pays du monde y ont participé en 2017. Les photos retenues cette année par le jury démontrent que les jeunes photographes réagissent aux choses les plus significatives et importantes qui se passent dans la vie des gens, dans les pays et dans le monde. Ils y trouvent une image très précise et très expressive», a expliqué le directeur du service photos de Rossiya Segodnya, Alexandre Shtoll.

Des prix spéciaux ont également été attribués par le jury tandis que la liste exhaustive des lauréats est disponible sur le site du concours.

A bout de doigts Alexei Fhilippov

Avant le départ © Photo. Artur Lebedev

Feu purificateur © Photo. Victor Blanco

Rêve européen © Photo. Anna Pantelia

Théâtre sans frontières © Photo. Anar Movsumov 1 / 5 Alexei Fhilippov A bout de doigts

Cette année, le jury international du concours a examiné plus de 5.000 œuvres envoyées par des jeunes photographes de 76 pays dans quatre catégories: «Actualités», «Sport», «Ma planète» ou encore «Portrait. Héros de notre époque». Chaque catégorie est divisée en deux parties: «Photographie seule» et «Série».

Andreï Sténine (1980-2014), photographe russe et correspondant de l'agence d'information internationale Rossiya Segodnya, est décédé le 6 août 2014 dans le sud-est de l'Ukraine au cours d'une mission journalistique.

Instauré par l'agence d'information internationale Rossiya Segodnya le 22 décembre 2014, le Concours international de journalisme photo Andreï Sténine se tient sous l'égide de la Commission de la Russie pour les affaires de l'Unesco. Il se fixe pour objectif d'attirer l'attention du public sur les missions du journalisme photo et de soutenir les jeunes photographes aspirant à développer leur maîtrise professionnelle.