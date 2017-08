Des forces de l’ordre mises en place à Raqqa

La ville syrienne de Raqqa, toujours en proie à de violents affrontements entre Daech et les Forces démocratiques syriennes – alliance arabo-kurde soutenue par Washington – recrute des bénévoles pour former des forces de l’ordre en charge d’assurer la sécurité. La situation a été évoquée en exclusivité pour Sputnik par un porte-parole des FDS.

À Raqqa, où les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance de miliciens arabes et d'Unités de protection du peuple kurde (YPG), mènent de violents combats contre Daech, des bénévoles sont recrutés dans les forces de l'ordre afin d'assurer la sécurité dans la ville.

Mustafa Balli, porte-parole des FDS à Raqqa, a confié à Sputnik que plus de 800 personnes ont suivi une formation appropriée pour œuvrer de concert avec l'administration dans la ville. L'âge moyen des gardiens de l'ordre, parmi lesquels on trouve des femmes et qui touchent un salaire, est de 18 à 30 ans.

Les forces de l'ordre ont pour mission d'assurer la sécurité et d'empêcher les membres de Daech de fuir la ville et d'y retourner. La coalition internationale accorde son assistance, enseignant aux membres des forces de l'ordre le maniement des armes, l'administration des premiers secours, la stratégie de conduite lors des affrontements armés et la façon d'effectuer le contrôle aux postes de passage.

Selon Mustafa Balli, les forces de l'ordre apparues tout récemment dans les quartiers repris à Daech sont placées sous l'autorité du conseil civil de Raqqa reconnu officiellement par la coalition.

«La coalition s'occupe de la formation des membres des forces de l'ordre. Cette formation est divisée en plusieurs étapes, et à chaque étape elle est suivie par 200 à 300 personnes. À l'heure actuelle, plus de 800 personnes ont déjà suivi la formation», a fait savoir M.Balli.

Les forces de l'ordre réalisent leur activité sur les territoires repris à Daech par les combattants des FDS.