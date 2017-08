Pyongyang: «Nous nous vengerons mille fois des États-Unis»

La Corée du Nord a promis d'introduire des contre-mesures sérieuses en réponse aux sanctions des États-Unis, relate la chaîne Sky News.

«Nous nous vengerons mille fois des États-Unis et des actions ignobles et illégales commises contre notre pays et notre peuple», déclarent des autorités nord-coréennes.

Par ailleurs, Pyongyang indique que Washington essaye de saper le fondement de la Corée du Nord.

«S'ils croient que ce sera sans danger pour eux parce qu'ils se trouvent de l'autre côté de l'océan, ils se trompent sérieusement», ont conclu les autorités nord-coréennes.

Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté une résolution durcissant les sanctions à l'encontre de Pyongyang. L'initiative a été soutenue par les 15 États y siégeant, dont la Russie et la Chine.

Ce document introduit notamment une interdiction sur les exportations nord-coréennes de toute une série de minéraux et d'aliments, dont le charbon, le fer, le plomb et les fruits de mer, ce qui réduira d'un milliard de dollars les recettes de Pyongyang, qui atteignent actuellement près de trois milliards de dollars. Le texte de cette résolution contient d'autres restrictions, y compris des mesures à l'encontre de personnes morales et physiques liées aux programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

Ces sanctions font suite aux tests de missiles effectués par Pyongyang.