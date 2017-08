Comment survivre au milieu de nulle part en Australie grâce à une émission de télévision

Une émission sur la survie a aidé un Britannique, qui s'était perdu pendant quelques jours dans une région reculée de l'Australie, à rester en vie, relate le journal The Telegraph.

Il est indiqué que Anthony Collis, 32 ans, et son amie avaient décidé d'effectuer un voyage de la ville de Perth à celle de Darwin et de parcourir ainsi une distance de 4.000 kilomètres à travers une des régions les plus reculée du pays. À peu près à mi-chemin, le couple s'est disputé et s'est séparé. Ils ont également été obligés de laisser leur voiture enlisée dans le sable.

En état de déshydratation et de désorientation, la jeune fille a réussi à rejoindre un camp de mineurs à qui elle a signalé la disparition de son ami. Il n'a été retrouvé que trois jours plus tard. Des avions et des pisteurs locaux ont pris part aux opérations de recherche.

Plus tard, M.Collis a déclaré qu'il avait réussi à survivre grâce à l'émission Man vs. Wild (Seul face à la nature) du voyageur et écrivain britannique Bear Grills dans laquelle celui-ci parle des moyens de survie en pleine nature.

Selon Anthony Collis, pendant trois jours, il s'est nourri d'insectes et de fleurs. Il s'est enterré dans le sable et s'est couvert de feuilles pour ne pas avoir froid la nuit.

Après avoir été retrouvé, M.Collis a été transporté en hélicoptère à l'hôpital de l'État d'Australie-Occidentale. Lundi, il est sorti de l'hôpital et est retourné dans le désert avec son amie pour y récupérer leur voiture.