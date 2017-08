62% des Américains soutiennent la participation US à l’éventuelle guerre de Corée

Une récente étude a montré que la plupart des Américains soutenaient l’idée d’un éventuel déploiement militaire de troupes américaines sur la péninsule coréenne en cas de la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

La majorité des Américains affirment que l'armée américaine devrait défendre la Corée du Sud en cas d’attaque de la Corée du Nord, révèle un nouveau sondage publié lundi.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Washington refuse de reconnaître à la Corée du Nord le droit à l'arme nucléaire

C'est la première fois que plus de la moitié des Américains prônent le déploiement des troupes pour soutenir la Corée du Sud, selon le sondage effectué par le Conseil de Chicago sur les affaires mondiales (Chicago Council on Global Affairs), qui mène des études sur cette question depuis 1990.

62% des personnes interrogées ont déclaré soutenir l’opération militaire contre la Corée du Nord si elle attaquait son voisin du Sud, tandis qu’en 2015 seuls 47% des sondés avaient répondu « oui » à la même question.

Un nombre croissant d'Américains considèrent la Corée du Nord comme une menace importante. 75% qualifient ces questions de «critiques». C'est 15 points de plus par rapport à l'année précédente et 20 points de plus qu’en 2015.