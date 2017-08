Invasion de requins blancs? Une personne mordue sur une plage de Hurghada

Un requin blanc, l'un des plus grands et dangereux poissons prédateurs vivant dans les océans, a attaqué une personne nageant le long des côtes égyptiennes près de Hurghada.

«L'apparition de requins blancs agressifs a été signalée dans la zone de Hurghada, une personne a été mordue», a annoncé la cellule de crise du ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. «La dernière fois, la présence de requins avait été enregistrée ici en 2015», a-t-on précisé.

Le grand requin blanc est l'un des plus grands poissons prédateurs, sa taille maximale peut atteindre cinq mètres. Il est considéré comme l'espèce de requins la plus dangereuse pour l'homme.

En mars 2015, un touriste allemand de 53 ans est décédé dans un hôtel égyptien: un requin l'a attaqué et lui a arraché une jambe. Cet homme est mort lors de son transport à l'hôpital. C'était la première fois qu'un touriste était victime d'un requin depuis 2010, année où une Allemande était morte et où trois Russes et un Ukrainien avaient été blessés.

Par la suite, les autorités égyptiennes avaient pris plusieurs mesures afin de réduire la menace de l'attaque des poissons prédateurs.

Les liaisons aériennes entre la Russie et l'Égypte ont été suspendues en novembre 2015 ce qui a considérablement réduit le nombre de touristes russes en Égypte.