31 pêcheurs massacrés par Boko Haram au Nigéria

31 pêcheurs ont trouvé la mort dans deux attaques des djihadistes de Boko Haram sur les îles de Duguri et Dabar Wanza, situées dans le lac Tchad, au Nigéria, a informé l'AFP citant d'autres pêcheurs et miliciens travaillant dans la région.

Les attaques ont eu lieu une semaine après la levée de l'interdiction de pêcher dans les eaux du lac Tchad. L'interdiction a été imposée il y a deux ans, après les informations selon lesquelles Boko Haram utilisait les recettes de la pêche afin de financer ses activités militaires.

L'insurrection sanglante de Boko Haram a fait plus de 20.000 morts au Nigeria depuis 2009. Le groupe djihadiste a également enlevé plusieurs milliers de femmes, d'enfants et de jeunes hommes, enrôlés de force. Parmi ces femmes et ces filles, certaines sont devenues esclaves sexuelles ou domestiques, et parfois même forcées à combattre, ou à lancer des attentats-suicides.