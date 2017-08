16 ans plus tard, une nouvelle victime de l’attentat du 11/09 identifiée

16 ans après l’attaque terroriste qui a endeuillé New York le 11 septembre 2001, une 1.641e victime a été identifiée.

© AP Photo/ Marty Lederhandler Les théories du complot autour du 11 septembre sont-elles fondées?

Seize ans après l'attentat contre le World Trade Center à New York, une nouvelle victime a été identifiée grâce à son ADN, ce qui porte le total à 1.641 victimes identifiées, rapportent les médias américains.

Il s'agit d'un homme. Néanmoins, à la demande de sa famille, son nom n'a pas été rendu public.

La dernière victime des attentats du 11 septembre avait été identifiée en mars 2015. 1.112 personnes (40%) ayant perdu la vie dans la tragédie restent encore inconnues.

Le 11 septembre 2011, des kamikazes d'Al-Qaïda détournaient quatre avions de ligne. Deux avions ont été lancés sur les tours jumelles du World Trade Center (WTC) à Manhattan (New York) et deux autres sur le Pentagone, siège du département américain de la Défense, et sur la Maison Blanche, le bureau du président américain, à Washington. Tous les avions, à l'exception du dernier, ont atteint leurs cibles.

L'attentat du 11 septembre a fait 2.974 morts ainsi que 24 disparus. L'attentat a emporté les vies de citoyens américains et de 91 autres États.