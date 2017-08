Le Forum oriental, occasion pour la Russie de resserrer ses liens avec l’Asie-Pacifique

L’intégration économique de la Russie dans la région Asie-Pacifique et les nouveaux mécanismes de développement de l’Extrême-Orient russe seront au centre de la 3ème édition du Forum économique oriental qui aura lieu en septembre à Vladivostok.

La 3ème édition du Forum économique oriental (EEF, Eastern Economic Forum) qui se tiendra le 6 et 7 septembre à Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe, sera consacrée à la réalisation de projets conjoints par la Russie et les pays de la région Asie-Pacifique et au potentiel d’investissements en Extrême-Orient, ont annoncé les organisateurs du forum.

Le programme d’affaires du forum comprend quatre volets intitulés «politique économique dans l’Orient russe: projets pour l’avenir», «Comment faire des affaires en Extrême-Orient», «On est voisins: on gagne en coopérant», et «L’Extrême-Orient: nouvelle qualité de vie en répondant aux défis».

© Sputnik. Alexei Druzhinin Poutine au Forum économique oriental de Vladivostok 8

Les discussions porteront notamment sur la mise en œuvre de projets énergétiques, financiers et innovants en coopération avec les pays de la région Asie-Pacifique, l’extraction de pétrole et de gaz, le développement du tourisme, des transports, de l’agriculture et de la pêche en Extrême-Orient.

Le Président russe Vladimir Poutine assistera à la séance plénière du forum consacrée à la croissance économique de l’Extrême-Orient russe.

«Le Forum économique oriental est un événement d’envergure internationale où des chefs d’État, des représentants d'institutions internationales prestigieuses, des chefs de grandes entreprises russes et étrangères examinent les questions actuelles de l’intégration de l’Extrême-Orient dans l’économie mondiale», a déclaré le conseiller du Président russe, Anton Kobiakov.

Les participants au forum mèneront des discussions d’affaires Russie-Chine, Russie-Inde, Russie-Corée du Sud, Russie-Japon et Russie-ASEAN.

Le Forum économique oriental est appelé à contribuer au développement économique de l’Extrême-Orient et à l’élargissement de la coopération dans la région Asie-Pacifique. Le premier Forum économique oriental avait réuni en 2015 des entrepreneurs du Japon, de l'Inde, de la Chine, de la Corée du Sud et d'autres pays de la région Asie-Pacifique à Vladivostok. Au total, près de 4.000 investisseurs venus de 24 pays y avaient pris part.