La Russie expédie 32 tonnes d’aide humanitaire au Sri Lanka ravagé par des inondations

«Aujourd'hui, en réponse à une demande du gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka et sur l'ordre du gouvernement de la Fédération de Russie, un avion Il-76 du ministère russe des Situations d'urgence chargé d'aide humanitaire, a quitté Moscou pour Colombo», a déclaré le représentant au sein du service de presse du ministère.

Selon lui, environ 32 tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées au peuple sri lankais qui souffre des inondations.

Et de préciser:

«Ce sont des centrales électriques mobiles, des tentes et de la vaisselle».

Selon ses dires, le ministre russe des Situations d'urgence Vladimir Poutchkov a envoyé au ministre sri lankais de l'Atténuation des effets des catastrophes naturelles un télégramme dans lequel il a présenté ses condoléances et affirmé sa volonté d'apporter son soutien pour atténuer les conséquences des intempéries qui ont touché le Sri Lanka.

A la fin du mois de mai 2017, des pluies de mousson, les plus meurtrières depuis plus de 10 ans, se sont abattues sur le Sri Lanka, provoquant des précipitations torrentielles, des inondations et des glissements de terrain.

Il s'agit de la pire catastrophe naturelle qu'a connue le Sri Lanka depuis le tsunami de 2004 (qui avait fait 38 000 morts) et de la pire inondation dans la région depuis mai 2003, quand 250 personnes avaient été tuées et 10 000 maisons détruites par des pluies de mousson particulièrement fortes.