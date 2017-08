Britanniques en France vs Français au Royaume-Uni, la différence est cruciale

C'est à la France que revient la palme de la destination retraite la plus populaire parmi les Britanniques, alors que la plupart des Français se rendent au Royaume-Uni plutôt pour y étudier et y travailler.

Si l'on compare le nombre de citoyens britanniques habitants en France et de Français en Grande-Bretagne, on voit presque les mêmes chiffres. Néanmoins, les raisons qui encouragent Français et Britanniques à déménager sont absolument différentes…

Selon le Labour Force Survey réalisé en 2016, au moins 148.000 Britanniques habitaient en France, dont 43% sont âgés entre 15 et 54 ans et 45% ont plus de 55 ans. Fait intéressant, d'après les chiffres du Département britannique du Travail et des Retraites, plus de 66.000 prestataires des pensions de retraite britanniques séjournaient alors en France, informe le Daily Express.

La majorité des personnes âgées de moins de 50 ans étaient employées, tandis que la plupart de celles qui avaient plus de 50 ans ne travaillaient pas et n'étaient pas à la recherche d'un emploi.

© REUTERS/ Neil Hall Voici pourquoi les Britanniques demandent massivement des passeports irlandais

En comparaison, des 155.000 Français habitant au Royaume-Uni, 79% étaient en âge de travailler, et parmi eux 85% étaient employés ou aux études entre 2013 et 2015.

En 2014, la Nouvelle Aquitaine était la région la plus populaire auprès des Britanniques: 26% d'entre eux y habitaient. En termes de popularité, elle était suivie de l'Occitanie et de l'Île-de-France.

L'analyse a également révélé que 29% des Français habitant au Royaume-Uni travaillaient dans le secteur bancaire ou financier et 25% dans l'administration publique, l'éducation et la santé.

À croire que les Britanniques se la coulent douce en France, pendant que les Français travaillent pour leur pays…