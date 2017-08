Trump: l'arsenal nucléaire américain est «plus puissant que jamais»

La guerre de mots se poursuit entre Washington et Pyongyang. Sur Twitter, le chef de la Maison-Blanche a lancé mercredi une mise en garde implicite à la Corée du Nord en vantant la puissance de l'arsenal nucléaire des États-Unis.

«Ma première décision en tant que Président a été de rénover et de moderniser notre arsenal nucléaire», a écrit Donald Trump sur son compte Twitter.

© Sputnik. Ilya Pitalev La Corée du Nord aurait conçu une ogive nucléaire pour ses missiles

«Notre arsenal nucléaire est plus fort et plus puissant que jamais. […] J'espère que nous n'aurons jamais à utiliser cette puissance, mais le moment où nous ne serons pas le pays le plus puissant au monde ne viendra jamais», a-t-il ajouté, prolongeant la joute verbale entamée mardi avec Pyongyang.

La Corée du Nord a riposté à de précédentes menaces de Donald Trump, qui lui promettait le «feu et la fureur», en disant préparer des frappes de missiles sur l'île de Guam, qui héberge des bases américaines.

En juillet dernier, la Corée du Nord a mené deux tests de missiles balistiques Hwasong-14. Les deux tirs expérimentaux suggèrent des progrès techniques, a noté mardi le ministère de la Défense japonais dans son rapport annuel.