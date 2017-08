Révélations sur un contrat ukraino-américain sur les armes létales

Le 8 avril dernier, les États-Unis ont livré des lance-roquettes antichar PSRL-1 à l'Ukraine conformément à un contrat signé en novembre 2016 par le groupe ukrainien Spetstekhnoexport et la société américaine AirTronic USA, comme le montrent les photos de ce contrat mises en ligne par le site South Front.

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka Les livraisons US d'armes létales en Ukraine entraîneront une déstabilisation de la région

Sur ces clichés, on voit neuf pages du contrat portant sur la livraison de 100 lance-roquettes antichar PSRL-1 pour 554.575 dollars.

PSRL-1 est une version modernisée du lance-roquettes antichar russe RPG-7. AirTronic USA a lancé sa production en série de cette arme en 2016. La société américaine produit également une autre version du lance-roquettes, baptisée PSRL-2. Selon South Front, la version américaine de l'arme russe a une plus grande portée (2 km) et elle est plus légère ce qui rend le maniement du lance-roquettes plus facile.

Selon certaines informations, les lance-roquettes ont été livrés à la Garde nationale d'Ukraine, y compris au bataillon Azov.

© Photo. US Marine Corps / Cpl. Ismael E.Ortega Le Pentagone recommande à Trump de livrer des armes létales à l’Ukraine

Les livraisons des lance-roquettes à l'Ukraine constituent une violation de la loi américaine interdisant aux entreprises américaines de fournir des armes létales à ce pays, note le site.

Les experts de South Front estiment que le contrat serait un acte de sabotage commis par l'administration de l'ancien président Barak Obama visant à saper la politique de son successeur Donald Trump à l'égard de l'Ukraine. En témoigne notamment la date du contrat qui a été signé le 11 novembre, après la victoire de M.Trump à la présidentielle américaine.

La semaine dernière, les médias ont annoncé que le Pentagone avait conseillé à la Maison-Blanche de livrer des lance-missiles antichar portables FGM-18 Javelin à l'Ukraine.