Crash d’un avion de chasse F-5 au large de la Floride

Selon l'US Navy, un F-5 Freedom Fighter s'est abîmé dans «l'océan lors d'un vol d'entraînement» au large de la Floride. L'incident a eu lieu à 12h40 heure locale. Le pilote a réussi à s'éjecter.

Il a été rapidement localisé par les garde-côtes américains et a été immédiatement hospitalisé sans graves blessures.

#USNavy pilot recovered after jet crash about 20 nautical miles SE of Naval Air Station Key West — https://t.co/ANbxhuH13o (File photo) pic.twitter.com/8hgImm2rpS — U.S. Navy (@USNavy) 9 августа 2017 г.

​Une enquête est actuellement en cours.

Le F-5 Freedom Fighter est un avion de chasse léger et maniable, conçu par Northrop aux Etats-Unis. L'avion a été adopté par une trentaine de pays et construit à plus de 2.700 exemplaires grâce à sa performance et son coût raisonnable.