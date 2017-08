Donetsk renonce à créer un État baptisé «Petite Russie»

L'idée de créer un nouvel État nommé Petite Russie (Malorossiya) provoque le rejet du public, a constaté le Président de la République populaire de Donetsk (RPD), Alexandre Zakhartchenko. Selon lui, si un nouvel État visant à succéder à l'Ukraine est créé, il sera nommé autrement.

«On peut dire déjà que le nom de "Petite Russie" (Malorossiya) n'existera pas, car il provoque le rejet chez un grand nombre de personnes», a déclaré Zakhartchenko dans un communiqué diffusé par son service de presse.

Cependant, selon le Président de la RPD, les discussions à ce sujet n'ont pas été vaines, car de nombreuses propositions et commentaires ont été reçus.

«L'idée de refonder l'État qui reste plongé dans une crise économique et politique profonde et qui n'essaie pas de réaliser de réformes radicales pour fédérer le pays et de trouver des moyens d'échapper à l'effondrement a reçu un large soutien», a ajouté M. Zakhartchenko.

Selon lui, Kiev devrait réfléchir à sa politique actuelle «meurtrière», qui pourrait entraîner l'effondrement du pays.

Le Président de la République populaire de Donetsk (RPD), Alexandre Zakhartchenko, a proposé ce mardi la création, pour une période transitoire de trois ans, d'un nouvel État nommé Malorossiya.

La République populaire de Lougansk (RPL) a quant à elle réfuté sa participation dans la procédure de création du nouvel État de Petite Russie (Malorossiya), d'après Vladimir Degtyarenko, chef du Conseil populaire de la RPL, cité par le Centre d'information de Lougansk.