L’artillerie libanaise pilonne Daech à la frontière syrienne

Dans le cadre l’opération visant à évincer les djihadistes des régions situées non loin de la frontière avec la Syrie, l'armée libanaise a procédé à des tirs d'artillerie contre les terroristes de Daech dans les régions montagneuses de Ras Baalbek et d’Al-Kaa

Les forces armées libanaises ont ouvert le feu sur les positions et les sites de concentration de terroristes de Daech à la frontière avec la Syrie, indique une déclaration officielle de l'armée libanaise, obtenue par Sputnik.

«Les unités de l'armée ont frappé avec des systèmes d'artillerie lourde et des missiles un certain nombre de positions terroristes, ainsi que leurs lieux de concentration dans les zones montagneuses de Raas Baalbek et d'Al-Kaa», est-il indiqué dans le communiqué.

Ces derniers jours, l'armée libanaise a intensifié ses frappes contre les positions terroristes. Selon des experts militaires, l'armée libanaise prépare une offensive en concertation avec l'armée syrienne contre les poches tenues par l'organisation djihadiste.

Daech et le Front al Nosra se sont implantés à la frontière libano-syrienne dès le déclenchement de la guerre civile en Syrie.

Al Nosra a été contraint en juillet d'abandonner ses positions après une offensive éclair du mouvement chiite libanais Hezbollah. Ce dernier a annoncé le week-end dernier qu'il contribuerait à l'opération envisagée contre Daech.