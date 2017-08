Un destroyer US frôle des îles revendiquées par la Chine

Un destroyer américain est passé à une distance de 12 milles marins d'une île artificielle créée par Pékin en mer de Chine méridionale, annonce l'agence Reuters se référant à des fonctionnaires américains.

Selon l'agence, le destroyer USS John S.McCain (DDG-56) est passé à proximité du récif Mischief situé dans l'archipel des îles Spratleys, réalisant une opération visant à assurer la «liberté de circulation» et à contrer les prétentions territoriales de la Chine.

L'agence note que le passage du destroyer intervient sur fond d'aspiration de l'administration américaine à coopérer avec la Chine afin de résoudre le problème nucléaire de la Corée du Nord.

La Chine et plusieurs pays de la région, plus particulièrement le Japon, le Vietnam et les Philippines, contestent les frontières maritimes et les zones de responsabilité en mers de Chine méridionale et orientale. La Chine affirme que les Philippines et le Vietnam utilisent délibérément le soutien des États-Unis afin d'attiser les tensions régionales.

En juillet 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye saisie par les Philippines a reconnu l'illégalité de la majorité des revendications territoriales de Pékin sur certains territoires en mer de Chine méridionale. Pékin a refusé de reconnaître la sentence de la Cour.

La Chine revendique sa souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris sur les zones limitrophes de ses voisins. Les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam contestent cette revendication de Pékin.