Elle plaque un oligarque russe pour un proche de Donald Trump

Joshua Kushner, frère cadet de l’époux d’Ivanka Trump, aurait volé le cœur de l’épouse de l’un des oligarques les plus riches de Russie.

Le retentissant divorce de Roman Abramovitch, un des hommes d’affaires les plus riches de Russie, et de la fondatrice d’une galerie d’art moderne de Moscou, Daria Joukova, fait les choux-gras de la presse people russe ces derniers jours. La nouvelle a traversé l’océan et a été reprise par les tabloïdes américains qui ont dévoilé l’identité du coupable présumé de la rupture du couple: ce ne serait autre que Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, l’époux d’Ivanka Trump.

Considéré comme l’un des hommes affaires américains les plus en vue, il s’occupe d’investissements dans les technologies IT. Notamment, il soutient un produit lancé par Joukova – la plateforme en ligne destinée aux collectionneurs Artsi. Les représentants de sa famille ne confirment pas ces rumeurs, déclarant que seule une relation d’affaire lie Joshua Kushner et Daria Joukova. Officiellement, ce dernier a une relation avec la mannequin Karlie Kloss, amie de Joukova.

Comme l’assure la presse, l’épouse de Roman Abramovitch est une amie d’Ivanka Trump, qu’elle connaît depuis 2014. Les deux femmes semblent proches, compte tenu du fait que Joukova faisait partie des personnes invitées à la soirée privée organisée à l’occasion de l’investiture de Donald Trump.

Roman Abramovitch occupe le 12e rang dans le classement des hommes les plus riches du pays établi par Forbes Russia.