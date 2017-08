L’ex-Président géorgien reconverti dans la voyance: la Russie va envahir la Biélorussie!

Prenez garde, amis biélorusses, le Kremlin mijote un nouveau projet sinistre. C'est Mikhaïl Saakachvili qui envoie cet avertissement via l'agence de presse balte BNS. Privé d'abord de passeport géorgien, puis ukrainien et devenu apatride, l'homme politique affirme être au courant des initiatives guerrières de la Russie et cherche à ouvrir les yeux aux Biélorusses qui ne semblent pas s'inquiéter de la conduite de son voisin.

«J'estime que la Russie envisage d'occuper et d'annexer la Biélorussie,» affirme-t-il avant d'ajouter qu'il ne reste qu'un mois avant la mise en œuvre du projet du Kremlin: l'«invasion» devrait être réalisée lors des manœuvres militaires russo-biélorusses baptisées Zapad prévues entre le 14 et le 20 septembre.

«Ainsi, la menace n'a pas disparu, elle ne fait que grandir. Le fait est que les Ukrainiens la contiennent près de leurs frontières», a poursuivi M. Saakachvili, oubliant apparemment que la Russie dispose de plus de 1200 km de frontière commune avec la Biélorussie.

Président de la Géorgie entre 2004 à 2007 et de 2008 à 2013, Mikhaïl Saakachvili a inscrit son nom dans l'histoire en ordonnant en 2008 une attaque contre l'Ossétie du Sud. Ce conflit a par la suite débouché sur la proclamation de l'indépendance par l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, deux républiques autoproclamées en territoire géorgien. Apparemment dépassé par les événements, le dirigeant de Tbilissi a été surpris quelques jours après le début du conflit par la BBC en train de manger sa cravate en pleine conversation téléphonique.

Reconverti dans la politique ukrainienne à la faveur du mouvement du Maïdan, M. Saakachvili a été nommé gouverneur de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine en mai 2015, mais a démissionné en novembre 2016, accusant le président de «piller» les Ukrainiens. Les aventures ukrainiennes de l'homme politique fantasque ont touché à leur fin en juillet lorsque le Président ukrainien Piotr Porochenko a déchu l'ex-président géorgien de la nationalité ukrainienne, qu'il lui avait accordée en 2015.

Ceci ouvre théoriquement la voie à son extradition vers son pays d'origine, où il est poursuivi par la justice et dont il soupçonne les autorités de le surveiller en permanence, même en Ukraine.