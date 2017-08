Des migrants débarquent parmi les vacanciers effarés sur une plage d'Espagne (Vidéo)

La brusque apparition d'un bateau pneumatique avec une vingtaine de migrants africains à son bord a laissé sans voix les vacanciers venus fuir la chaleur estivale sur une plage de Cadiz (Espagne). Quelques instants plus tard, les réfugiés débarquaient déjà au grand étonnement des estivants.

La vidéo amateur tournée par un témoin du débarquement spectaculaire montre certains vacanciers fuir, d'autres rester paralysés par la surprise.

D'après les médias, l'incident a eu lieu mercredi et les migrants seraient des ressortissants du Maroc et du Sahara occidental. La plage n'étant surveillée que par un seul policier, les réfugiés ont réussi à prendre la fuite et on ignore où ils se trouvent actuellement.