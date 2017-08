Ex-ministre libanais: «Sans la Russie, le terrorisme aurait anéanti le Proche-Orient»

Dans une interview à Sputnik, un homme politique libanais livre son avis sur la situation au Proche-Orient et sur la contribution russe dans la lutte contre le terrorisme, fléau qui a failli anéantir la région.

La lutte contre le terrorisme nécessite des efforts conjoints et la Russie a aidé à arracher le Proche-Orient du carcan de l’extrémisme, a déclaré dans un commentaire à Sputnik Wiam al-Wahab, ancien membre du gouvernement libanais et secrétaire général du parti Courant de l’unification arabe.

«C’est un phénomène très dangereux. Sans la Russie, le terrorisme aurait déjà anéanti le Proche-Orient. Son intervention a apporté une grande contribution à la protection de la diversité (religieuse et nationale) fragile qui existe dans notre région. C’est justement la Russie qui a aidé à faire sortir notre région du carcan de l’extrémisme», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter que la position de Vladimir Poutine sur la région avait aidé à sauver des millions de vies et qu’il entrerait dans l’histoire comme défenseur de la liberté.

«Avec ses actions, la Russie a damé le pion à la communauté internationale. L’Occident aurait continué pendant 50 ans à soutenir Daech et Al-Qaïda et d’autres organisations de ce genre. Elles auraient été employées comme moyen de lutte contre les peuples et les États de notre région», estime-t-il.

Wiam al-Wahab estime qu’il y a une différence évidente entre la politique étrangère des États-Unis et celle menée par la Russie et qu’il ne s’agit pas seulement du Proche-Orient. «La Russie se positionne comme un pays ami de tous les pays, tandis que l’Amérique veut prédominer», a conclu l’homme politique libanais.