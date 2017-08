Las du bipartisme, les Américains aimeraient voir un troisième parti au Congrès

© AP Photo/ Alex Brandon Trump accuse les démocrates de mettre des bâtons dans les roues de son administration

Les Américains sont las du clivage républicains-démocrates et souhaitent voir leur système politique évoluer. C'est l'enseignement qu'on peut tirer d'un récent sondage Rasmussen reports réalisé les 1er et 2 août. Plus de la moitié des personnes interrogées ont ainsi indiqué qu'elles avaient voté pour un candidat indépendant des deux partis politiques majeurs qui dominent la vie du pays depuis plus d'un siècle.

Un autre sondage réalisé par icitizen vient confirmer cette conclusion. Selon les résultats obtenus par la société, 69% des Américains soutiendraient la révision du bipartisme. Les personnes qui partagent ce point de vue sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses: elles étaient 57% en 2016, selon un sondage réalisé par l'institut Gallup.

En revanche, les experts interrogés par RT estiment pourtant que les républicains et les démocrates sont à ce jour intéressés au maintien de leur domination sur la scène politique américaine et cherchent à empêcher l'émergence d'une nouvelle force.