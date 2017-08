Le FBI dévoile le système de financement de Daech via eBay et PayPal

Selon The Wall Street Journal, les terroristes de Daech utilisaient le site eBay et le système de paiement PayPal pour envoyer de l’argent à leurs complices aux États-Unis.

Les terroristes de Daech réalisaient des transactions fictives via le site Web de ventes aux enchères eBay pour financer leurs activités criminelles aux États-Unis, relate le journal the Wall Street Journal citant des documents du FBI déclassifiés récemment.

© REUTERS/ Beck Diefenbach Ozon et eBay boostent la vente de produits russes à l’étranger

Selon ces documents, le bénéficiaire des transferts était un certain Mohamed Elshinawy arrêté en 2016 dans l'État américain de Maryland pour complicité avec Daech. Il publiait sur eBay des annonces de vente d'imprimantes, tandis que ses complices jouaient le rôle des clients et viraient de l'argent au «vendeur» via le système de paiement PayPal. D'après le FBI, ces ressources visaient à «financer des attaques terroristes» ou, d'après Elshinawy lui-même, des «objectif opérationnels» de l'organisation sur le territoire des États-Unis. Au total, il a reçu des terroristes 8.700 dollars (7.400 euros).

D'après the Wall Street Journal, Elshinawy était un maillon d'un réseau terroriste global s'étendant du Royaume-Uni au Bangladesh qui utilisait ces schémas en vue du financement de Daech. La majorité de membres de ce réseau ont été arrêtés ou abattus lors d'une opération des services spéciaux occidentaux en décembre 2015.

À son tour, la société eBay a annoncé qu'elle coopérait avec les enquêteurs cherchant à établir si le site Web a été utilisé pour le financement du terrorisme.

«Nous ne tolérerons pas l'utilisation de notre plateforme de trading pour des activités criminelles», d'après la déclaration d'eBay citée par The Wall Street Journal.

© AP Photo/ Vahid Salemi Des filières de financement de Daech en Irak et en Turquie

Selon le journal, après les attentats du 11 septembre 2011 commis par Al-Qaïda, les services spéciaux des États-Unis et d'autres pays luttant contre le financement du terrorisme se sont principalement concentrés sur le suivi des transactions via le système bancaire traditionnel.

Pourtant, d'après le Groupe d'action financière (FATF), les terroristes utilisent également d'autres systèmes pour le transfert de petites sommes. Ils comprennent, par exemple, des transactions commerciales en ligne, des opérations avec des chèques bancaires et l'octroi des prêts via Internet, ainsi que la collecte de fonds via des réseaux sociaux.